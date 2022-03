Steam Deck får drivrutiner för Windows

100% SteamOS. Blir great att ha en nichad support enkomt för vad den är till och jag hoppas verkligen att Valve fortsätter att dedikera tid till det och att det inte faller till glömska.

Personligen kommer jag använda den som mediaspelare också, så jag hoppas OS har allt vad det innebär utan att man behöver göra så mycket. Men det är väl inte såå avancerat med Linux distros ändå, windows är bara ease of pain with plug and play...

Skrivet av medbor: Jag kommer nog försöka dualboota (ha båda), men vi får se Gå till inlägget

Jag har läst att det inte ska gå då SteamOS kräver en ensam partition eller något men jag kanske missuppfattade det.