MSI bekräftar datumet för Ryzen 7000-lanseringen

Man ser ju alltid massor med folk som säger att AM5 kommer användas länge när det kommer på tal. Samtidigt så var ju AMD öppna med att det var en miss att lova stöd så länge för AM4 när Zen 3 kom. Är det någon som har en källa om hur det faktiskt ska vara som inte bara är att man hoppas på stöd länge?

På CES i början av året berättade AMD mer om AM5, och Lisa Su talade då om att den precis som AM4 blir långlivad.

Dr. Su stated that AM4 ‘has been good for the community and … it’s been good for us as well’. She confirmed that a change was required with the new standards, but on strategy it was put that ‘I don’t have an exact number of years but I would say that you should expect that AM5 will be a long-lived platform as AM4 has been’. Dr. Su also stated that even with the introduction of AM5, the company expects AM4 to stay in the marketplace for some years, with overlap between the two depending on the market. – Lisa Su, via Anandtech

