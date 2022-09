Säljer mitt PS 5 disc ed med två handkontroller och sex spel plus mikrofon.

Grand Torismo 7

Let's sing 2022 inkl 🎤

Assassin's creed valhalla

Ratchet and Clank Rift Apart

Sackboy

It takes two

Konsolen är köpt i november från Netonnet. Den är väldigt sparsamt använd. Kvitto finns. Alla originalsladdar medföljer.

Föredrar hämtning men kan skicka med postnord. Ansvarar inte för ev fraktskador då och köparen står för frakt. Det blir två separata paket.

Kan också mötas upp runt Kungsör/Köping eller Eskilstuna.

