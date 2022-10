public Card DrawCard() { CheckForShuffle(); try { Debug.WriteLine(cards[0].GetSuite()); Card card = new Card(); card = cards[0]; cards.RemoveAt(0); return card; } catch(System.ArgumentOutOfRangeException) { Debug.WriteLine("ArgumentOutOfRangeException: Card is null"); ReShuffle("Yes"); Card card = cards[0]; cards.RemoveAt(0); return card; } }