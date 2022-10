Skumma hängningar och plötsligt svart skärm, kernel fel eller hårvara som är på väg att ge upp?

Har dom senaste dagarna fått skumma hängningar och misstänker att något inte står rätt till, får skumma hängningar med kernel panic (lite var stans från grafik till minne) eller att skärmen bara blir svart.

Men, och ett stort sådant!

Började för några dagar sedan då det första gången var svårt att starta datorn och man fick prova flera gånger innan moderkortet ville gå igång. - Just att det tog flera försök (flera minuter) innan moderkortet ville starta så därför misstänker jag något med hårdvaran är på väg att ge upp.

Har provat att installera om med flera olika distrubutioner / kernelversioner.

Detta gäller den maskin som är "server" i min sign. Den andra datorn har inte samma problem. Så - ska man misstänka att någon hårdvara är på väg att ge upp? Vet att nätagget (AX850) är nära eller äldre än garantin (2010~ish).

Annat alternativ skulle väl vara moderkortet och kondensatorer etc.

Finns ingen logik när felet inträffar (vilket uppför sig som programvaru-fel och ingen känd belastning av systemet eller stress av CPU / GPU när felet inträffar.

Alla förslag mottages,

Spec för nördar:

System:

Kernel: 5.15.0-50-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0 Desktop: Cinnamon 5.4.12

tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter dm: LightDM Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy

Machine:

Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: ROG STRIX X370-F GAMING v: Rev X.0x

serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 5603 date: 07/28/2020

CPU:

Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 1800X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 cache: L1: 768 KiB

L2: 4 MiB L3: 16 MiB

Speed (MHz): avg: 2181 high: 3191 min/max: 2200/3600 boost: enabled cores: 1: 1756 2: 3117

3: 1745 4: 1845 5: 1823 6: 2560 7: 1822 8: 1821 9: 1842 10: 3191 11: 1788 12: 1845 13: 2968

14: 2469 15: 2468 16: 1843 bogomips: 114969

Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm

Graphics:

Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X] vendor: Gigabyte

driver: amdgpu v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 8 ports: active: DP-1

empty: DVI-D-1,HDMI-A-1 bus-ID: 0a:00.0 chip-ID: 1002:699f

Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: amdgpu,ati

unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1

Screen-1: 0 s-res: 2560x1600 s-dpi: 96

Monitor-1: DisplayPort-0 mapped: DP-1 model: NEC PA301W res: 2560x1600 dpi: 101

diag: 756mm (29.7")

OpenGL:

renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (polaris12 LLVM 13.0.1 DRM 3.42 5.15.0-50-generic)

v: 4.6 Mesa 22.0.5 direct render: Yes

Audio:

Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X] vendor: Gigabyte

driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 8 bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 1002:aae0

Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:

speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0d:00.3 chip-ID: 1022:1457

Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-50-generic running: yes

Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes

Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes

Network:

Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: ASUSTeK driver: igb v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s

lanes: 1 port: e000 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 8086:1539

IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>

Device-2: Aquantia AQC107 NBase-T/IEEE 802.3bz Ethernet [AQtion] vendor: ASUSTeK

driver: atlantic v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 4 port: N/A bus-ID: 0b:00.0

chip-ID: 1d6a:d107

IF: enp11s0 state: down mac: <filter>

Drives:

Local Storage: total: 60.6 TiB used: 9.89 TiB (16.3%)

ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 960 PRO 512GB size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s

lanes: 4 serial: <filter> temp: 36.9 C

ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 2TB size: 1.86 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-3: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 2TB size: 1.86 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-4: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST10000NE0008-2PL103 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-5: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-6: /dev/sde vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-7: /dev/sdf vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-8: /dev/sdg vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-9: /dev/sdh vendor: Seagate model: ST10000NE0004-1ZF101 size: 9.1 TiB speed: 6.0 Gb/s

serial: <filter>

ID-10: /dev/sdi type: USB vendor: Samsung model: PSSD T7 size: 1.82 TiB serial: <filter>

ID-11: /dev/sdj type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 14.65 GiB

serial: <filter>

Partition:

ID-1: / size: 128 GiB used: 9.58 GiB (7.5%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3

ID-2: /boot size: 3.86 GiB used: 398.8 MiB (10.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2

ID-3: /boot/efi size: 126 MiB used: 5.2 MiB (4.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1

ID-4: /home size: 3.73 TiB used: 151.85 GiB (4.0%) fs: btrfs dev: /dev/sda1

Swap:

ID-1: swap-1 type: partition size: 64 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p5

Sensors:

System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 45.0 C

Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1397

Repos:

Packages: apt: 2246

No active apt repos in: /etc/apt/sources.list

No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/amdgpu-proprietary.list

Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/amdgpu.list

1: deb https: //repo.radeon.com/amdgpu/22.20/ubuntu focal main

Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list

1: deb https: //ftp.acc.umu.se/mirror/linuxmint.com/packages vanessa main upstream import backport

2: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy main restricted universe multiverse

3: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse

4: deb http: //ftp.lysator.liu.se/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse

5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse

Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/rocm.list

1: deb [arch="amd64"] https: //repo.radeon.com/rocm/apt/5.2 ubuntu main

Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vscode.list

1: deb [arch="amd64,arm64,armhf"] http: //packages.microsoft.com/repos/code stable main

Info:

Processes: 433 Uptime: 48m Memory: 62.74 GiB used: 2.28 GiB (3.6%) Init: systemd v: 249

runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 alt: 11 Client: Cinnamon v: 5.4.12 inxi: 3.3.13