Google vinkar adjö till 32-bitarsapplikationer

Skrivet av Sysop: "och spår att fler kommer följa Googles fotspår i framtiden.", är det inte Google som följer i andras spår här? Gå till inlägget

Gissar att du syftar på Apple? Inlägget som nyheten verkar hänvisa till formulerar det något mer neutralt:

"Pixel 7 and Pixel 7 Pro are the first Android phones to support only 64-bit apps. This configuration drops OS support for 32-bit code, reducing memory usage, improving performance, and enhancing security. Over time, we expect this device configuration to become commonplace."