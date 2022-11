VPN-server på routern

Försöker få till en OpenVPN-server på min router TP-Link C3150 så jag kan connecta till mitt hemnätverk via VPN utanför hemmet men får det inte att funka Har loggat in på min DDNS-tjänst i routern, genererat certifikat och exporterat en .ovpn-fil men när jag försöker connecta via OpenVPN Connect i Windows 11 så blir det bara Connection Timeout.

Jag har bekräftat att IP:n som OpenVPN Connect försöker koppla till matchar med min public IP som också matchar med IP:n på min DDNS. Däremot matchar inte WAN IP med min public IP, är det ett problem? Eller har någon något annat tips?