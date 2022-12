En "riktig" PS/2 till USB omvandlare?

Sedan jag köpte min första dator 2004 så har jag haft ett tangentbord - det legendariska Microsoft Multimedia Keyboard 1.0A! Men nu när jag har byggt min nya dator så har jag ett problem, vilket är att dagens moderkort inte har PS/2 uttag. Så jag köpte mig en PS/2 till USB adapter på Kjell & Company, men denna fungerar inte, jag testade även en gammal som min vän hade liggandes, men utan framgång, så efter lite sökande så hittade jag tråden nedan där han skrev:

"After some checking around I found a vendor who said that most of the "adapter/converters" being sold on the internet are just adapters, not proper converters. And even the majority of proper converters will not work with the MS Natural Multimedia Keyboard 1.0A because it has a proprietary setup, including the standard 101 key main keyboard."

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/using-t...

Så jag undrar, vet ni om någon omvandlare som kan fungera för detta som går att få tag på i Sverige? Ni tänker förmodligen att jag bara borde köpa mig ett nytt USB tangentbord och överge min gamla vän, vilket planen var att göra, men efter att ha provat ett dussin andra tangentbord de senaste två veckorna så ger jag upp, mitt älskade multimedia keyboard är det enda som kan tillfredsställa mina fingrar!