Dags för ny dator

Jag och min fru är i ett läge då vi behöver köpa en ny dator, dock med några "what if´s"

Det som är fast i den här situationen är dock följande.

- En bärbar dator kommer behövas (för resande, när jag behöver ligga bredvid nytillkomna ungen (lång historia), för framtida studer.. etc)

- min frus stationära dator är typ 10 år gammal, så är i stort behov av upprustning..

Då jag är under utredning för ADHD och hade lite osis med Covid så har jag ingen direkt inkomst nu, förutom den lägsta föräldrapenningen när jag går på pappaledighet nästa vecka. Min fru tjänar helt ok som lärare, men vi har inte supermycket att röra oss med i dagens klimat.

Med det sagt så kan vi inte bara Poff, köpa ny stationär och ny bärbar. Så antingen är det köpa den billigaste bärbara på marknaden som klarar total basic spel, så att vi kan hålla våra "needs" i schack när vi behöver. Men då kanske inte göra det roligaste med det För att senare uppgradera hennes dator.

Eller... Så köper vi en kraftfullare gaming-laptop nu, som hon använder som speldator, och som kan användas på resande fort, när vi måste ligga bredvid sonen.. etc.

Min dator är helt ok, så den kan båda spela på om det skulle behövas. Så vi kan liksom "byt-låna" våra datorer mellan oss.

dom tankarna jag har är följande.

köpa en billig speldator, typ som MSI GF63

Eller en kraftfullare (så billig som möjligt), som klarar typ Cyberpunk med bra grafik och typ Hogwarts Legacy.

Skulle ASUS TUF funka då?

Är tacksam för all hjälp som kan ges!