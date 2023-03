Kyla slutsteg med datorfläktar

Jag hade kört båda fläktar blåsa uppåt.

Tänk såhär, ju kallare luft fläkten blåser in ju svalare blir enheten (eller du kan köra fläktarna långsammare).

Om en blåser ut och andra bredvid blåser in, då finns viss risk för att varmluft åker tillbaka in. Speciellt om den står i en möbel.

Oavsett så kommer du troligen få lägre temp.

Jag hade använt en tyst fläkt och låtit den gå hela tiden (som slutsteget är på).

Edit noctua fläkten är redan tyst, du behöver eventuellt inte styra den.