ASUS ROG STRIX B450 F-GAMING grön boot lampa vill inte boota till Windows eller BIOS ?

Att grön LED lyser betyder bara att BOOT-partitionen inte hittas.

Har du kopplat in allt på samma sätt som det var inkopplat tidigare?

Du har inte bytt SATA-port? om du har SATA-diskar vill säga.

Du har inte både en M.2-disk i M.2_1 (M.2-porten närmast CPU:n) och sedan SATA-disk inkopplad på SATA-port 5 eller 6?

SATA-port 5 och 6 är de SATA-portar som är närmast 24-pin ström-kontakten på moderkortet.

Från manualen:

"When the M.2_1 Socket 3 is operating in SATA or PCIE mode, SATA6G_5/6 ports will be disabled"

Kontrollera även att båda ändar till strömkabeln för eventuell SATA-disk är ansluten korrekt.

Från manualen framgår även:

"When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode."

Dvs, om du har en M.2-disk i M.2-porten längst ifrån CPU:n så kan du behöva gå in i UEFI/BIOS och ställa om PCIe x16_1 till x8-läge i annat fall kan denna M.2-port blockeras.

Detta är något som UEFI/BIOS normalt konfigurerar automatiskt men som ibland kan behöva göras manuellt.

Det är inte helt ovanligt att UEFI/BIOS står still ganska länge på att detektera lagringsenheter om dessa inte är anslutna korrekt.

UEFI/BIOS kan under vissa omständigheter tappa inställningar när man flyttar moderkortet från en datorlåda till en annan.