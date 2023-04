Hemmanätverk, FTP och åtkomst

Jag försöker bygga en FTP-server hemma så att barnen kan komma åt spel, filmer etc från min stationära. Jag har gjort en FTP-server och följt stegen i denna guide

Mitt nätverk hemma ser ut som följer:

Fiber in i huset, router efter fibermodemet. Från router kabel till mesh-system som mobila enheter samt ytterligare stationära datorer är uppkopplade på. Min stationära går via kabel till routern.

När jag testar FTP-servern (via ftp://IP i utforskaren och även via FlashFXP) från min dator kommer jag åt den och kan logga in men när jag gör det från någon annan dator som går på det trådlösa kommer jag inte åt. Jag antar då att det är någon konfig i brandväggen eller routern? Jag har som sagt följt guiden men kanske har missuppfattat något? Har tillåtit FTP-servern i brandväggen samt lagt till en regel i routern med port forward. Vad tror ni kan vara problemet?