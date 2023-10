Spel Crashar, hjälp!

Hej Sweclockers!

Behöver verkligen er hjälp.. Har kollat runt i forumet men det räcker inte till för mig. Har byggt min dator själv och har fungerat utan några problem alls på 1,5 år, detta kom plötsligt. Har uppdaterat windows och senaste Nvidia experiance.

1. Vad är problemet och när inträffar det?

Mitt problem är att spel crashar, det blir svart och antingen startar datorn om direkt eller så kommer jag tillbaka till skrivbordet. Crashen uppstår inte i lobbyn etc. utan när man hittat en match och precis kommit in i gamet, ibland direkt när man ska "spawna" och ibland 20-120 sekunder in i spelandet. Har testat Dota, Battlefield, LoL, CS 2.0 etc, så många olika plattformar. Först trodde jag det var mina minnen, sedan kanske min CPU, nu har jag ingen aning. Inga konstigheter att sitta i discord och snacka och lyssna på musik samtidigt.

2. Mina komponenter

Processor: i5 12600-K

Moderkort: ROG STRIX 690-A GAMING WIFI D4

Ram: 2 x G.Skill DDR4 ; 3600Mhz ; CL 14 ; 8 Gig

Grafikkort: RTX 3080 ROG STRIX

Kylare: Vattenkylning från Lian Li

SSD: Kingston 1 gig + samsung 1 gig

Nätagg: ASUS ROG Strix 850W Vit

Chassi: Lian Li Dynamic EVO

Fläktar: 10 st Lian Li

3. Vad ska jag göra?

Har testat olika typer av spelplattformar, så detta är inte specifict till steam, EA sport etc.

Kan man testköra i något program för att få fram varför det krashar?

Är supertacksam för svar!!