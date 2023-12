Hjälp att hitta en Shipping forwarding service för att skicka paket från USA till Sve

Det jag vill åstakomma är att skaffa en sånhär USA adress som mellanhand som skickar vidare till sverige

"But sadly, Kroger doesn’t ship from their US store to all countries in the world.

If you want to get Kroger orders delivered to any International Location, you’ll need to register with a US-based shipping forwarding service." https://www.douglashollis.com/kroger-international-shipping/

Företaget jag vill beställa säger att det går för sig

"If you wish to use a Freight Forwarding service you would need to check with them and see what shipping options they have available. If using a service such as that we would be sending the shipment to the U.S. address. Once delivered to the forwarding address the order would be considered delivered and closed on our end. It would then be up to that forwarding service to charge you and select whatever options they have for delivery."

Problemet är myus har fått usla reviews så jag vill se om det finns några konkurenter

https://www.myus.com/where-we-ship/sweden/

https://se.trustpilot.com/review/myus2.myus.com?languages=all...

Man ska inte välja något som har antingen 1 eller 5 stjärnor

Men googlar man på "Freight forwarding companies from US to Sweden" så blir iaf inte jag klokare

https://www.google.com/search?q=freight+forwarding+companies+...

har ni några lämpligare sökord för att filtrera fram dem som erbjuder amerikansk adress som företagen i USA kan mellanlanda i

Det här är ju nått helt annat, och kan knappast överta en order från amerikansa företag

https://deefreight.com/top-10-freight-forwarders-in-sweden/

Om någonting är oklart vad jag efterfrågar så hojta till