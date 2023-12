Hur tvättar du bilen?

Allt hänger väl på hur pass rädd om bilen man är.

Vad det gäller automattvättar så tycker jag det repar lacken. Spelar ingen roll hur bra de än påstår att borstarna ska vara skonsamma mot lacken.

Sen finns det ju borstlösa automattvättar också, men jag tycker inte bilen blir ren av detta.

Värt att tillägga är väl då att jag är en putsnisse när det kommer till bilen. Så för min del är det alltid GDS-Hall som gäller. Under sommarhalvåret tvättar jag bilen minst 1 gång i veckan. Under vinterhalvåret beroende på hur mycket snö, slask osv det är så kan det bli 2-3 gånger i veckan.

Men just under vintern är det mest snabb avspolning med lite avfettning och alkalisk avfettning.

Men en tvätt för mig under sommaren ser ut såhär:

Avfettning på nedre delar av bilen (från handtag och neråt typ) och fälgrengöring till fälgar (flygrostlösare).

Sen väntar jag några minuter och kör sedan alkalisk avfettning med foamlance på hela bilen och låter detta verka 3-5 minuter.

Efter detta spolar jag av bilen för att i nästa steg tvätta bilen med schampoo. Vad man använder för något är väldigt mycket baserat på vad man tycker själv då det finns med avrinning, vax, keramiskt osv osv. Själv föredrar jag Carcareproducts Silica schampoo.

Efter detta är väl bilen ren. Men sen kan man ju alltid göra det där lilla extra, tex snygga till plastdetaljer, lägga detailers etc.

Men så ser en vanlig tvätt ut för mig, brukar ta mig 30-60minuter.