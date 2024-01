Hjälp med att uppdatera BIOS

Jag har precis bytt ut 5600x till 5800x3d och skulle vilja uppdatera BIOS eftersom att nuvarande saknar Pbo2 och Curve optimizer, moderkortet är ett Asus rog strix b450-i gaming itx. https://www.webhallen.com/se/product/288868-ASUS-ROG-STRIX-B4...

Men till problemet, Asus egna program AI suite 3 (har i efterhand förstått att man inte ska använda detta) påstår att det inte finns några bios-uppdateringar tillgängliga online. Man kan även manuellt mata in bios-fil och då säger den "the model of the bios image doesn't match the bios rom currently present". Har testat att manuellt mata in 4801 till 5302 i ez-update och den klagar på samtliga.

Kollat efter bios här: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-i-...

Jag saknar tyvärr ett usb-minne, men man kan välja ju BIOS-fil i Ez-flash i BIOS och köra därifrån men det känns oavsett lite läskigt eftersom Ez-update klagar på filerna, speciellt när moderkortet inte har flashback.

Nuvarande bios-version: 4901 2022/07/25 (listas inte på Asus hemsida? där listas 4801 2022/03/22 och sedan 5003 2023/02/06 osv).

Vad rekommenderar ni att göra? Något jag borde kolla upp? Ska jag bara ignorera ez-update/AI Suite 3?