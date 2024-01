Gigabytes QD-OLED-skärm blir först ut med Displayport 2.1

Hmm, komprimeringen, DSC, hur mycket latency lägger det på? Är det mätbart eller spelar det i praktiken ingen roll?

EDIT:

Hittade svaret på min fråga:

"

How does VESA’s DSC Standard compare to other image compression standards?

Compared to other image compression standards such as JPEG or AVC, etc., DSC achieves visually lossless compression quality at a low compression ratio by using a much simpler codec (coder/decoder) circuit. The typical compression ratio of DSC range from 1:1 to about 3:1 which offers significant benefit in interface data rate reduction. DSC is designed specifically to compress any content type at low compression with excellent results. The simple decoder (typically less than 100k gates) takes very little chip area, which minimizes implementation cost and device power use, and adds no more than one raster scan line (less than 8 usec in a 4K @ 60Hz system) to the display’s throughput latency, an unnoticeable delay for interactive applications.

"

Från: https://www.displayport.org/faq/#tab-display-stream-compressi...

Så i praktiken är latency tillägg helt en icke faktor, det är väldigt mycket annat som orsakar latency innan DSC. T.ex. Hz:en, där hopp från 240 Hz till 360 Hz gör otroligt mycket mer för latency än DSC kostar.