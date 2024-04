Här på forumet finns säkert några som håller på med figurmålning oavsett om det gäller brädspel eller större grejer som Warhammer 40K.

Har en sjuttonåring som är väldigt artistiskt begåvad så tänkte beställa hem vad som behövs för att sätta igång och måla figurerna till mitt HoMm3-brädspel plus Mutant Chronicles - Siege of the Citadel.

Vad rekommenderas? Har sett några videos men det är mest amerikanska grejer och vill ju helst hitta sådant jag kan köpa online i Norge eller Sverige.

Primers?

Färger?

Penslar?

Tillbehör?

Kom gärna med tips på grejer, fabrikat, tillverkare. Skriv gärna en rad om varför du tycker att det är just det märket man borde köpa.

Tar gärna tips på all möjlig kringutrustning som är bra att ha förutom det jag skrev ovan.