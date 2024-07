AP för första gången, behöver hjälp och råd.

Absolut kan man göra så, men har du ett standard fiberuttag i garderoben, så hade åtminstone jag kopplat in en sk villapatch, och förlängt fibern in till där du vill ha all utrustning, blir ju enkelt när du har rör till alla rum.

https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/kablar/fiberka...