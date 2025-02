Köpråd: smartphone under 4"

Är på jakt efter en extratelefon. Det kommer nästan uteslutande användas för kommunikation (SMS, WhatsApp, Messenger, Imo, you name it) och mycket GPS/kartor när jag reser/vandrar. Spelar ingen roll när telefonen är lanserad, har spanat på några SONY-varianter som lanserades 2015 (new oldstock) exempelvis.

Viktigt är att skärmen är under 4 tum, helst 3.5 tum och att telefonen är lättviktig. Billigt är bra och lång batteritid är viktig merit. Vattentäthet är inte dumt heller men inte dealbreaker. Ju nyare androidvariant den har stöd för desto bättre, men inte jätteviktigt heller så länge alla vitala appar kommer funka smidigt.