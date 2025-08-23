Switch 2 i Onkyo TX-NR676E -> LG OLED55B7V: tappar signalen

Har väldigt svårt att felsöka detta problemet.

När det spelas väldigt intensiva spel på Switch 2:an, typ Mario Kart World 4-spelareläge, i 4k HDR, så försvinner signalen ibland. Skärmen blir svart, ibland grå. Glitchar ur, typ. Det här händer inte när jag spelat olika singleplayerspel, typ Tears of the Kingdom SW2 edition eller Donkey Kong Bananza. Mestadels när dottern kört just MKW med kompisar men såg det också en gång nä hon spelade Breath of the Wild SW2 edition: TV:n blev svart några sekunder men kom tillbaka + HDR-signal-ikonen uppe i högra hörnet.

Switch 2 är kopplad med medföljande HDMI-kabel till GAME-ingången på Onky TX-NR676E. Det är en HDCP 2.2-port. Sen går Onkyon:s ut till ARC-porten på TV:n. Detta är enda sättet att få surround för Switch 2:an för mig. Direkt in i TV:n så verkar den inte kunna koda surround till förstärkaren. Jag är rätt fast i att vilja ha surroundljud.

Så har egentligen inte provat köra i TV:n direkt nån längre period.

Först trodde jag det hade med dockan att göra. Möjligtvis kan det ha med det att göra, men mestadels tycks det vara bild- och ljudsignalen. Docken verkar inte stänga av sig.

Har provat olika grejer som föreslagits: slå av 120hz (TV:n stödjer inte mer än 60), ALLM. Bad dottern stänga av HDR när de skulle spela MKW, men efter fyra banor MKW och sen när de skulle börja spela Worms så tappades signalen.

Är lite lost i vad jag ska försöka härnäst... tacksam för idéer. Både TV, Switch 2 och förstärkare har senaste firmwareversionerna.