Switch 2 i Onkyo TX-NR676E -> LG OLED55B7V: tappar signalen

1
Medlem

Switch 2 i Onkyo TX-NR676E -> LG OLED55B7V: tappar signalen

Har väldigt svårt att felsöka detta problemet.

När det spelas väldigt intensiva spel på Switch 2:an, typ Mario Kart World 4-spelareläge, i 4k HDR, så försvinner signalen ibland. Skärmen blir svart, ibland grå. Glitchar ur, typ. Det här händer inte när jag spelat olika singleplayerspel, typ Tears of the Kingdom SW2 edition eller Donkey Kong Bananza. Mestadels när dottern kört just MKW med kompisar men såg det också en gång nä hon spelade Breath of the Wild SW2 edition: TV:n blev svart några sekunder men kom tillbaka + HDR-signal-ikonen uppe i högra hörnet.

Switch 2 är kopplad med medföljande HDMI-kabel till GAME-ingången på Onky TX-NR676E. Det är en HDCP 2.2-port. Sen går Onkyon:s ut till ARC-porten på TV:n. Detta är enda sättet att få surround för Switch 2:an för mig. Direkt in i TV:n så verkar den inte kunna koda surround till förstärkaren. Jag är rätt fast i att vilja ha surroundljud.
Så har egentligen inte provat köra i TV:n direkt nån längre period.

Först trodde jag det hade med dockan att göra. Möjligtvis kan det ha med det att göra, men mestadels tycks det vara bild- och ljudsignalen. Docken verkar inte stänga av sig.

Har provat olika grejer som föreslagits: slå av 120hz (TV:n stödjer inte mer än 60), ALLM. Bad dottern stänga av HDR när de skulle spela MKW, men efter fyra banor MKW och sen när de skulle börja spela Worms så tappades signalen.

Är lite lost i vad jag ska försöka härnäst... tacksam för idéer. Både TV, Switch 2 och förstärkare har senaste firmwareversionerna.

Medlem

Såna här bekymmer brukar ofta bero på HDMI kablaget. Testa annan kabel och se till att kabeln är certifierad för den standard du använder.

Medlem
Jag använder medföljande HDMI 2.1-kabeln, dvs Nintendos egen. Den borde ju fungera utmärkt.

Nåt jag sitter och funderar över är om det skulle kunna röra sig om överhettning av receivern? Den sitter i ett rätt trångt tv-bord med en CD-spelare ovanpå sig och det blir rätt varmt där inne. Ska försöka tillse bättre ventilering, blåsa ur ev. damm med kompressor imorgon efter jobbet...

Fyndjägare

Onkyos HDMI kort hade stora kvalitetsproblem för ett antal år sedan. Fick min receiver utbytt till en nyare modell när HDMI kortet började krångla. Onkyo hade ett utbytesprogram som pågick fram till ca 2018. Har för mig att HDMI problemen var värmerelaterade, bra ventilation kring HDMI kortet kan eventuellt hjälpa.
En bekant hade problem med HDMI på sin Onkyo också, problemen var rätt kända i hemmabiokretsar.

Medlem
Tänker kabeln mellan receiver och tv också.
Borde är ett farligt ord gällande felsökning.
Medföljande kabel kan vara felande med, det händer.

Annars som Mumu55 säger, Onkyo hade inte så bra år där tyvärr.

Medlem

Övervägde inte ens det. Får kolla om kabel receiver<->TV också är UHS + ventilation.
Tack för svar!

Medlem
Du kan ju tillfälligt ta bort CD-spelaren och se om det blir bättre när det ventilerar bättre. Eller tillfälligt ställa upp en bordsfläkt. Det visar ju om det är värmerelaterat.

Fyndjägare
Onkyo och de flesta andra receivers blir varma och ska ha fritt ovan så värmen kommer ut, gärna ca 5cm eller mer. Du förkortar livslängden på receivern om du kokar den.
Öppna gärna upp den och blås rent på damm, och testa ha fritt ovan. Det går ju även testa modda med chassifläktar.

Medlem
Bort med CD spelaren från recieverns "gälar".

Detta här utspelar sig på sommaren å "FF" (FruFritt, hon skulle på företags fest), i huset, hemma hos en gammal jobbekompis, på med hög musik (kassettband) å fram med groggarna/ölen.

Förstärkaren lägger av rätt som det är, herrn i huset blir förtvivlad (nästan nykter på 5 röda sekunder).

Ovanpå förstärkaren fanns en kort duk + skivspelare som täckte "andningen" på förstärkaren, gjord av frun i huset.

Säger till honom att ta bort duk + skivspelaren, efter några "kylminuter" funkar förstärkaren igen.

