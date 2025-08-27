Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Speldator 20-25k för WoW

Speldator 20-25k för WoW

Hejsan,

tänkte köpa ny dator för att mestadels spela world of Warcraft. Har en Samsung 49" oled Odyssey g9 så antar att 1440 blir motsvarande 4k på den?

Vad tror ni om det här bygget?

https://komponentkoll.se/bygg/vDHhm

Mitt nuvarande bygge har 6800 xt + 13600kf men kan inte köra på högsta inställningar, samt att datorn blir så väldans varm.

Antar att du ska köra maxad upplösning (5120 × 1440)? Personliga åsikter: Processorn känns overkill och psu känns overkill. Tror LÄTT du klarar dig med en 7800x3d och ett 750w nätagg. Annars ser det väl ut som ett ok bygge.

Förvänta dig inga mirakel, WoW går helt enkelt inte att maxa på någon dator i existens med bra flyt.

Men visst, datorn ser bra ut.

Hade nog fixat med kylningen och väntat 1-2 år till. Du kommer inte få ett så väldans lyft för dom 25kkr.

Känns som väldigt mycket pengar för en ganska liten prestanda ökning. Men har du ingen bättre användning av nästan 25 000kr så visst kör på?

Ser ut som ett bra och genomtänkt bygge, bara köra på
Möjligen kolla efter ett moderkort med pcie 5 x16 om datorn är tänkt att hålla ett par år, dvs "framtidssäkra" lite på den punkten T ex https://www.inet.se/produkt/1904396/asus-tuf-gaming-b850-plus-wifi för 2k på Inet just nu.

