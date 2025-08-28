Dubbla externa skärmar - bara en funkar

När jag kopplar in två externa skärmar via TB4 funkar bara en av dem. Den jag kopplar in sist visar ingen bild. Kör en MBP M2 Pro 24" (2023) och enligt specs ska man kunna använda två skärmar samtidigt med max specs 6K@60Hz via Tb4. Testade även att köra via HDMI men det blir ingen skillnad. Har testat ställa ner upplösning/refreshrate etc men inget jag testat hittills funkar.

ChatGPT menar att man måste ha en M2 Pro med 12 kärnor, jag har 10, men jag kan inte hitta nån info som styrker det påståendet.

Help!