nVME disk saknas efter CPU byte

Det var ett tag sen man var insatt i det här känner jag, så vill kika om det är väntat beteende.

Uppgraderade min cpu från en 5600x till en 5800x3d så grabben kunde få byta ut sin 2700x mot min "gamla" 5600x.

Fick igång grabbens dator i stort sett direkt, han har dock både en sata ssd och en m.2. (Windows installerat på m.2 utan sata ssd inkopplad vid installation.

Min dator däremot, vill inte hitta ssd i bios, har testat uppdatera bios, kom ändå en ny version 12e Augusti, stängt av secure boot och testat både med och utan CSM, testa startat om med legacy, Slagit av XMP.

Enda jag egentligen inte testat är med bara en ram sticka insåg jag nu.

Allt fungerade innan CPU bytet, valde att reseta fTPM värderna när det kom upp efter CPU bytet, samma på grabbens dator.

Ska testa med en live usb, håller på och skapar en med rufus nu, hade ingen hemma igår så kunde inte testa då.

Förhoppningen är att kunna uppdatera drivare eller något på moderkortet så disken ska hittas igen.

Vad tror ni, kommer det fungera?

Tyvärr har grabben bara en m.2 slot, GA-AX370-Gaming K7.

Jag sitter på GA-X570S UD.

Min disk är en Kingston KC3000 M.2 2280 NVMe SSD 1TB.

Grabben har en Samsung 960 EVO 500GB och en Samsung 850 EVO 500GB.

Edit: Kör inte med BitLocker.