Modertkort mini-ITX & CPU, processor AMD AM4, Intel LGA 1200 (eller så)

riger
Medlem
●
Visa signatur
Moderkort: X370 - CPU: 5600G - RAM: 32GB - M.2: 1.25TB - SSD: 500GB - GPU: RTX3060Ti - Chassi: Eclipse P400 - Skärm: AOC Q2770PQU + Mi Curved Gaming Monitor 34”
Mini-ITX moderkort köpes, något enkelt men stabilt.
AMD: AM4 sockel
Intel: 1200 sockel (kanske LGA1700 (säkert för dyrt) & 1151 (200/300-serien))
defekt/trasig, gör inget om någon USB-port är trasig, eller annat mindre viktigt.
Ska monteras i en NAS. Har idag en R5 1600 + grafikkort som jag tänkt byta till G-variant.
CPU/Processor köpes
passande ovan moderkort. CPU ska ha integrerat grafikkort
AMD: Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 4300G eller annan motsvarande
Intel: Core i3 (kanske i5), kanske en Core i3-10100
Minne köpes:
1st 8GB DDR4 DIMM minnes modul, non ECC, 2133MHz och uppåt.
Hårddiskbur/vagga köpes
1-2st till Fractal Design Node 304
Berätta vad du har och vad du vill ha för det, tack.
Moderkort: X370 - CPU: 5600G - RAM: 32GB - M.2: 1.25TB - SSD: 500GB - GPU: RTX3060Ti - Chassi: Eclipse P400 - Skärm: AOC Q2770PQU + Mi Curved Gaming Monitor 34”
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.