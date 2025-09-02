Modertkort mini-ITX & CPU, processor AMD AM4, Intel LGA 1200 (eller så)

Mini-ITX moderkort köpes, något enkelt men stabilt.

AMD: AM4 sockel

Intel: 1200 sockel (kanske LGA1700 (säkert för dyrt) & 1151 (200/300-serien))

defekt/trasig, gör inget om någon USB-port är trasig, eller annat mindre viktigt.

Ska monteras i en NAS. Har idag en R5 1600 + grafikkort som jag tänkt byta till G-variant.

CPU/Processor köpes

passande ovan moderkort. CPU ska ha integrerat grafikkort

AMD: Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 4300G eller annan motsvarande

Intel: Core i3 (kanske i5), kanske en Core i3-10100

Minne köpes:

1st 8GB DDR4 DIMM minnes modul, non ECC, 2133MHz och uppåt.

Hårddiskbur/vagga köpes

1-2st till Fractal Design Node 304

Berätta vad du har och vad du vill ha för det, tack.

Läs hela annonsen här