Köpa ny dator.

Det är dags för mig att köpa en ny dator. Jag har tänkt mig lägga runt 20 000 kr. Jag spelar Escape from tarkov och cs 2 för det mesta. Jag har satt ihop lite delar på Inet men eftersom jag inte är så kunnig så tänkte jag be om hjälp här ifall jag borde byta ut någon del?