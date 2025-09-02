Är en Mesh Nod med kabel typ samma som en Accesspoint ?

Har idag 6 st Deco Meshar

3 st X60 samt 3 st M5

Hör titt som tätt hur värdelöst Mesh är och det enda rätta är Access Points.

Vad är skillnaden mellan en kabelansluten Mesh nod och en AP ?

Jag kommer ansluta 3 av dessa nu med kabel...är det då AP ?

(Allt för teknisk info som inte används i ett normalt hem, och som inte är relevant för normalt hemmabruk...undanbedes...

läst 1000 av dessa trådar innan, vilket är anledningen att jag frågar igen)

Tack