Är en Mesh Nod med kabel typ samma som en Accesspoint ?

Är en Mesh Nod med kabel typ samma som en Accesspoint ?

Har idag 6 st Deco Meshar
3 st X60 samt 3 st M5

Hör titt som tätt hur värdelöst Mesh är och det enda rätta är Access Points.

Vad är skillnaden mellan en kabelansluten Mesh nod och en AP ?

Jag kommer ansluta 3 av dessa nu med kabel...är det då AP ?

(Allt för teknisk info som inte används i ett normalt hem, och som inte är relevant för normalt hemmabruk...undanbedes...
läst 1000 av dessa trådar innan, vilket är anledningen att jag frågar igen)

Tack

Om du inte drar kabel till den så "meshar" den, oavsett hur den pratar med din router så är det en AP.
Mesh är inte värdelöst men du tappar prestanda, kan du kabelansluta 3st X60 så tror jag du kan strunta i dina M5 om du inte bor jättestort eller har problem med tjocka väggar.

Skrivet av muunkie:

Om du inte drar kabel till den så "meshar" den, oavsett hur den pratar med din router så är det en AP.
Mesh är inte värdelöst men du tappar prestanda, kan du kabelansluta 3st X60 så tror jag du kan strunta i dina M5 om du inte bor jättestort eller har problem med tjocka väggar.

tack
M5:orna är ute i hönshus, garage som behöver bra kontakt med alla shellys jag har överallt...
Inte fått så bra kontakt ibland med dessa stundtals utan dessa.

En av fördelarna med Mesh är att man enbart behöver applicera inställningar på huvudenheten och sen delar den dem vidare till alla övriga mesh enheter. Beroende på router och APs så kan man behöva ställa in varje enhet en och en om man köper separata APs.

Det som ofta är nackdelen och klagas på med Mesh är som ovan nämnt att de flesta kör dem trådlöst, vilket dels kan vara ostabilt och om inte mesh enheterna har dedikerad backhaul (alltså en egen separat dedikerad radio mellan varandra) så kan man förlora en del prestanda/hastighet mellan huvudenheten och övriga mesh enheter. Oavsett så är det väldigt beroende av bra wifi signal mellan varje mesh enhet.

Sen kan man på vissa enheter köra backhaul via Ethernet, som då ger bättre stabilitet och prestanda/hastighet då all wifi/radio frigörs iom att kommunikationen mellan mesh enheterna istället går via Ethernet.

Skrivet av shugge:

En av fördelarna med Mesh är att man enbart behöver applicera inställningar på huvudenheten och sen delar den dem vidare till alla övriga mesh enheter. Beroende på router och APs så kan man behöva ställa in varje enhet en och en om man köper separata APs.

Det som ofta är nackdelen och klagas på med Mesh är som ovan nämnt att de flesta kör dem trådlöst, vilket dels kan vara ostabilt och om inte mesh enheterna har dedikerad backhaul (alltså en egen separat dedikerad radio mellan varandra) så kan man förlora en del prestanda/hastighet mellan huvudenheten och övriga mesh enheter. Oavsett så är det väldigt beroende av bra wifi signal mellan varje mesh enhet.

Sen kan man på vissa enheter köra backhaul via Ethernet, som då ger bättre stabilitet och prestanda/hastighet då all wifi/radio frigörs iom att kommunikationen mellan mesh enheterna istället går via Ethernet.

Det har funkat ok och hoppas nu när vi fått fiber att hela systemet skall bli stabilare.
Kabel till det flesta snart.

Dock retar det mig att den mesh som är längst bort inte pratar med den närmsta, utan med huvudmeshen...som är på andra sidan huset.
Haft kontakt med Deco men det är tydligen så det fungerar...morr.
(om jag byter vad som är huvud mesh blir det likadan åt andra sidan huset..)

kan detta med kabel till mesharna kanske avhjälpa detta ?

