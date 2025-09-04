Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Bose QC20 med hummande/brusande ljud

1
Medlem

Hej,

Jag har ett problem med mina helt nya Bose QC20.
Sätter jag i kontakten för hörlurarna i datorn och slår på noise cancellation så får jag ett hummande/brusande ljud.
Mina gamla hörlurar var ett par exakt likadana Bose QC20, där har jag inte det problemet - jag kan fortfarande koppla in de lurarna och inte ha något brus.

Kontakten är 3.5mm och laddaren är en microUSB ->USB som jag kopplar in i en Apple USB Power adapter i vägguttaget.

Jag har ojordade vägguttag i vardagsrummet och jordade vägguttag i köket, jag har testat båda delarna och jag har samma ljud oavsett vilket uttag jag använder.
Jag har testat att koppla hörlurarna direkt i datorn, i min ena skärm och i "adaptern" för högtalarna. Det är samma problem oavsett.

Den enda gången jag märkt att det inte blivit problem är när jag kopplat hörlurarna direkt till en trådlös högtalare - dock om jag sätter i laddaren för hörlurarna eller högtalarna i ett vägguttag så kommer bruset tillbaka.

Jag har fått förslag ifrån kompisar om att inte använda en jordad grenkontakt i ett ojordat vägguttag och att det kan vara därför jag får det ljudet, men då jag testat att koppla laddningskabeln direkt i både jordat och ojordat vägguttag utan lycka låter det långsökt.

Jag har läst lite om folk som haft liknande problem och även dom har testat både jordade och ojordade uttag och då kallat det för en "ground loop" finns säkert något svenskt uttryck för det också.
Det verkar då som flera personer har använt sig av någon typ av liknande produkt som den här och problemet har då vart borta.

https://fyndiq.se/produkt/ground-loop-noise-isolator-eliminer...

Kan det här vara en produkt som fungerar?

Det jag tycker är mest konstigt är att det bara är hörlurarna som låter, det är inga problem alls med högtalarna som också är kopplade till datorn.

Någon som haft liknande problem eller förstår sig på detta?
Hjälp uppskattas verkligen!

Tack på förhand!

Rekordmedlem

Om det är jordproblem så kan en galvanisk avskiljare likt den du länkade hjälpa.
Men du skriver att du har 2 par av samma modell där ett brummar så nått skiljer dem åt. Det är en gammal modell så hur är batterierna i dem, för de är väl även batteridrivna och inte tänkta att gå med laddaren inkopplad hela tiden ?

Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Om det är jordproblem så kan en galvanisk avskiljare likt den du länkade hjälpa.
Men du skriver att du har 2 par av samma modell där ett brummar så nått skiljer dem åt. Det är en gammal modell så hur är batterierna i dem, för de är väl även batteridrivna och inte tänkta att gå med laddaren inkopplad hela tiden ?

Okej, kanske får ta hem en sån och testa.
Det stämmer att de är batteridrivna, men även när jag inte har i laddaren utan bara 3.5mm kontakten så hör jag brummandet.
Så det är absolut möjligt att det är något problem med batteriet i det nya paret. Nej man ska inte behöva ha laddaren inkopplad hela tiden.
Det verkar vara andra som behövt plocka isär dosan för att räta upp koppartrådar som kan ligga fel - men det är ju absolut sista lösningen för min del.

Medlem

Låter liknande problemet när jag ville använda mitt trådlösa PC headset till min switch.
konstant brummande ljud som gjorde det oanvändbart när jag kopplade med ett vanligt 3,5mm kablage.

köpte denna och kopplade den mellan switchen och dockan, det funkade utmärkt.
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/hogtalare/tillbe...

Verkar vara något liknande du hittat
(skulle själv undvikt just fyndiq/CDON då det mesta är dropshipping skräp, du kan nog hitta samma på temu för en billigare slant)

Rekordmedlem
Skrivet av AxaCa:

Okej, kanske får ta hem en sån och testa.
Det stämmer att de är batteridrivna, men även när jag inte har i laddaren utan bara 3.5mm kontakten så hör jag brummandet.
Så det är absolut möjligt att det är något problem med batteriet i det nya paret. Nej man ska inte behöva ha laddaren inkopplad hela tiden.
Det verkar vara andra som behövt plocka isär dosan för att räta upp koppartrådar som kan ligga fel - men det är ju absolut sista lösningen för min del.

Är du inom reklamationstiden på det nyaste paret så är kanske reklamation en möjlighet.

1
