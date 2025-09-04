Bose QC20 med hummande/brusande ljud

Hej,

Jag har ett problem med mina helt nya Bose QC20.

Sätter jag i kontakten för hörlurarna i datorn och slår på noise cancellation så får jag ett hummande/brusande ljud.

Mina gamla hörlurar var ett par exakt likadana Bose QC20, där har jag inte det problemet - jag kan fortfarande koppla in de lurarna och inte ha något brus.

Kontakten är 3.5mm och laddaren är en microUSB ->USB som jag kopplar in i en Apple USB Power adapter i vägguttaget.

Jag har ojordade vägguttag i vardagsrummet och jordade vägguttag i köket, jag har testat båda delarna och jag har samma ljud oavsett vilket uttag jag använder.

Jag har testat att koppla hörlurarna direkt i datorn, i min ena skärm och i "adaptern" för högtalarna. Det är samma problem oavsett.

Den enda gången jag märkt att det inte blivit problem är när jag kopplat hörlurarna direkt till en trådlös högtalare - dock om jag sätter i laddaren för hörlurarna eller högtalarna i ett vägguttag så kommer bruset tillbaka.

Jag har fått förslag ifrån kompisar om att inte använda en jordad grenkontakt i ett ojordat vägguttag och att det kan vara därför jag får det ljudet, men då jag testat att koppla laddningskabeln direkt i både jordat och ojordat vägguttag utan lycka låter det långsökt.

Jag har läst lite om folk som haft liknande problem och även dom har testat både jordade och ojordade uttag och då kallat det för en "ground loop" finns säkert något svenskt uttryck för det också.

Det verkar då som flera personer har använt sig av någon typ av liknande produkt som den här och problemet har då vart borta.

https://fyndiq.se/produkt/ground-loop-noise-isolator-eliminer...

Kan det här vara en produkt som fungerar?

Det jag tycker är mest konstigt är att det bara är hörlurarna som låter, det är inga problem alls med högtalarna som också är kopplade till datorn.

Någon som haft liknande problem eller förstår sig på detta?

Hjälp uppskattas verkligen!

Tack på förhand!