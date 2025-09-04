Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Intel Core i9 12900k

1
Skriv svar
Permalänk
Proffsmoddare

Intel Core i9 12900k

Selling a 12900k to a good home. Never overclocked. Ran stock volts under water block for a period of 5 months, then boxed away in case I needed it for a mod project.

Don't need the CPU anymore, so selling to highest bidder. Please, bud start from 1k.

No receipt. Shipping available.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

https://facebook.com/metallicacidcustomspcs
https://youtube.com/metallicacidcustoms
https://instagram.com/metallicacidcustoms

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar