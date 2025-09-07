Gamingdator + 1440p monitor

drakelito
7800X3D-32gb-7800XT
Hexacore Anne Pro 2 Iso - Philips Fidelio X2HR
BAHNHOF <3
Säljer min gamingdator jag byggt i september 2024. Allt fungerar klockrent och datorn levererar högsta inställningar i 1440p utan problem.
Specifikationer:
CHASSI: Corsair 5000D Core Airflow
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Kylning: NZXT Kraken RGB 240 vattenkylning
RAM: 32GB DDR5 (6000MHz)
GPU: AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
Moderkort: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI (AM5)
Lagring: Samsung 990 PRO 1TB M.2 SSD (bara ett par veckor gammal)
PSU: Corsair RM850x 850W v3
OS: Windows 11 Home
Skärm (köpt nov 2024): ASUS VG27AQM1A – 27" 1440p, 260Hz
Vad många annonser det kommer upp nuförtiden när prissättningen är väldigt off, undra vad det beror på.
Men ja du kan köpa hela din dator billigare ny än vad du begär..
https://www.inet.se/datorbygge/b1700920/inet + ditt grafikkort för 5k..
+ 1000 kr din skärm give or take
