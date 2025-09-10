Åsikter värdering av dator

Vad skulle ni säga att denna dator är värd?
CHASSI: Phanteks Eclipse G400A Case
MODERKORT: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
CPU:AMD RYZEN 7 7800X3D AM5
GPU: PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate 16GB GDDR6
RAM: Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance
CPU KYLARE: be quiet! Silent Loop 3 360mm
M2 NVME: Kingston FURY Renegade 2 TB SSD
NÄTAGG: CORSAIR RM850x - ATX 3.1 - PCIe 5.1 - Cybenetics Gold
FLÄKTAR:
3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed
3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm LX PWM Reverse Black
3x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM
1x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM
ARCTIC Case Fan Hub
Utan grafikkort och fläktar kostar övriga delar 13792 kr KOMPONENTER
Hade tänkt mig 16000 kr, tycker ni att jag ligger för högt?
Jo du är några tusen högt hade jag sagt
Men samtidigt ser jag inte poängen av inlägget, man kan ju försöka och nappar ingen så sänka
Budgivning från 10k och se var det hamnar i Sweclockers Marknad?
R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.