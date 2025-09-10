Åsikter värdering av dator

Vad skulle ni säga att denna dator är värd?

CHASSI: Phanteks Eclipse G400A Case

MODERKORT: ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI

CPU:AMD RYZEN 7 7800X3D AM5

GPU: PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate 16GB GDDR6

RAM: Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance

CPU KYLARE: be quiet! Silent Loop 3 360mm

M2 NVME: Kingston FURY Renegade 2 TB SSD

NÄTAGG: CORSAIR RM850x - ATX 3.1 - PCIe 5.1 - Cybenetics Gold

FLÄKTAR:

3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm PWM high-speed

3x be quiet! LIGHT WINGS 120mm LX PWM Reverse Black

3x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM

1x be quiet! LIGHT WINGS 140mm PWM

ARCTIC Case Fan Hub

Utan grafikkort och fläktar kostar övriga delar 13792 kr KOMPONENTER

Hade tänkt mig 16000 kr, tycker ni att jag ligger för högt?