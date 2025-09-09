Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Någon som testat Ducky One X?

Någon som testat Ducky One X?

Tjenare

Är som sagt sugen på en Ducky One X

Finns på Inet nu för 1799:- LÄNK INET

Har en Ducky one2 idag som jag är mycket nöjd med.
Att kunna ändra aktiveringspunkten är något som tilltalar mig, samt att den verkar ganska tyst.

Ni som testat den kan ni rekommendera den?

PC: [4090 Aorus Master] [7800X3D] [Crosshair X670E Gene]
[TeamGroup DDR5 32gb 7200@8000cl34]
Kringutr: [Dell G3223Q 32"4k] [proXsuperlight] [DuckyOne2 TKL]
[Mayflower Arc] [AKG K7XX] [Blue Yeti]

