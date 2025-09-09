Någon som testat Ducky One X?

Tjenare

Är som sagt sugen på en Ducky One X

Finns på Inet nu för 1799:- LÄNK INET

Har en Ducky one2 idag som jag är mycket nöjd med.

Att kunna ändra aktiveringspunkten är något som tilltalar mig, samt att den verkar ganska tyst.

Ni som testat den kan ni rekommendera den?