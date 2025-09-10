defekt grafikkort?

tjena!

har ett grafikkort liggandes. stoppade i det för att testa om det fortfarande fungerar.

är ett 2060ti 16gb.

fläktar snurrar, ljus lyser, och bild kommer fram från hdmi-porten jag använder. allting fungerar. fram tills att kortet blir belastat.

testade att starta 3dmark fire strike 1080p men så fort testet startare och gpun började jobba, så blev det black screen, alltså att signalen från kortet till skärmen försvann, och kom inte tillbaka förrän jag startade om datorn helt och då fungerade det i vanlig idle/skrivbords miljö igen.

hittills har jag kört på inbyggda gpun och moderkortets hdmi-uttag utan några konstigheter alls. spelat minecraft med en del moddar och allt annat jag har gjort på datorn har fungerat hur bra som helst. felet är alltså direkt relaterat till gpun.

jag testade även att plocka isär gpun och bytte kylpastan mot fräsch noctua kylpasta och blåste rent på damm ordentligt, men fortfarande no go efter detta. samma fel.

så då är frågan; vad tror ni det kan bero på?

är det gpu problem?

är det psu som inte pallar trycket? använder ett corsair cx750w så tycker inte det borde vara några problem.

har ni några idéer på vad man kan testa?

mvh