Tips på master inom IT/tech?

Jag är inne på mitt sista år av kandidaten i informatik och planerar att söka masterprogram nu till hösten för att börja direkt efter examen. Mitt intresseområde är ganska brett, men jag vet att jag vill fördjupa mig inom det tekniska/ interaktiva. Jag har därför kikat på två masterprogram i Göteborg:

Software Engineering and Management, MSc (Göteborgs Universitet) https://www.gu.se/en/study-gothenburg/software-engineering-an...

Interaction Design and Technologies, MSc (Chalmers) https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/i...

Jag är osäker eftersom att jag gillar både det tekniska och det interaktiva/ designfokuserade. Samtidigt känns det osäkert över hur AI utvecklingen kommer påverka olika roller, och vilken utbildning som ger starkast grund på arbetsmarknaden. Att arbeta utomlands har alltid varit en dröm , och en av anledningarna till att jag vill läsa en master (båda programmen ges på engelska).

En sak som påverkar urvalet för mig är att jag inte har universitetsmatte i ryggen (endast matte 2b från gymnasiet, ekonomilinjen). Många tekniska masterprogram kräver mer matte, men de här två gör inte det.

Frågor till er som jobbar i branschen eller har erfarenhet av dessa områden:

- Vilket av dessa program tror ni ger starkast grund på arbetsmarknaden både idag och framtiden?

- Är det stor skillnad i långsiktiga karriärmöjligheter mellan en bredare mjukvaruinriktning (GU) och en mer nischad interaktionsdesign(Chalmers)?

- Om man vill kunna röra sig mellan det tekniska och det interaktiva/design, vilket program är isåfall bäst?