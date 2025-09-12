Vad borde användas för att rengöra en datorskärm?

sumsaR1234
Tjenare jag undrar vad man borde använda för att rengöra min datorskärm på damm/smuts, vad för rengöringsmedel/spray borde man använda, är microfiberduk det bästa eller finns det något annat som rekommenderas? Finns det någon video som kan rekommenderas?
Tack på förhand
för damm så funkar swiffer dammvippa (bästa skiten jag någonsin har testat när det kommer till att få bort damm), sedan en fuktig ljummen mikrofiberduk som du försiktigt tar bort eventuell skit med
"Resistance is futile."
- Georg Ohm
