Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Vad borde användas för att rengöra en datorskärm?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Vad borde användas för att rengöra en datorskärm?

Tjenare jag undrar vad man borde använda för att rengöra min datorskärm på damm/smuts, vad för rengöringsmedel/spray borde man använda, är microfiberduk det bästa eller finns det något annat som rekommenderas? Finns det någon video som kan rekommenderas?

Tack på förhand

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

för damm så funkar swiffer dammvippa (bästa skiten jag någonsin har testat när det kommer till att få bort damm), sedan en fuktig ljummen mikrofiberduk som du försiktigt tar bort eventuell skit med

Visa signatur

"Resistance is futile."

- Georg Ohm

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar