Kraftfull äldre bra specad gamingdator Alienware aurora R12

Tech Addict 4 life
Alienware Aurora R12 | RTX 3090 | 2TB M.2 PCIe SSD | 2TB 7200RPM SATA
i9 11900KF | 64GB Quad Channel DDR4 XMP at 3400MHz
Samsung 28" Odyssey S28G700 4K
Support löper ut 22 september 2026
Alienware Aurora R12 Desktop
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz
16 logical processors
8 physical processors
NVIDIA GeForce RTX 3090
RAM: 63,7GB ram (usable)
Killer WIFI 6AX 1650i 160Mhz wireless network adapter
Killer E3100G 2,5 Gigabit Ethernet controller
Realtek digital output
Nvidia High definition audio
ssd nvme 2TB
SATA HD 2TB
lunar light chassi med vätskekyld cpu
ovan välvårdad av vuxen.
alienware keyboard och mus ingår men det är slitet/sönder men fungerande.
