Prylar efter uppgradering.

Prylar efter uppgradering.

Halloj! Tänkte kolla intresset för följande komponenter som blev över efter jag uppgraderade datorn.
Asus rog strix B550 itx moderkort - OBS! Denna var anledningen till uppgraderingen. Usb-portarna fick för mycket ström och jag kunde/orkade inte fixa problemet. Blåst ur från damm, inget som ser eller luktar bränt.

Ryzen 3700x

Alpenphönen blackridge med noctua fläkt, original fläkt kastat skulle jag tro.

Corsair sfx 750w

Corsair 16bg ddr4 ram 3200mhz

2st noctua nfA9x14 fläktar

Hzmod chassi, se bild den svarta, lätt kantstött efter frakt från kina.

Har även kvar ett svart ducky mini tangentbord 60% jag inte fick sålt från förra garderobsrensningen.

Mvh

Black ridge (am4 tillbehör)
250:- + frakt

B550 (gärna med tillbehör om de finns kvar)
300:- +frakt

Corsair 16bg ddr4 ram 3200mhz... mer exakt modell?

Eventuellt intresserad av att ge ett bud för hela rubbet men är väldigt nyfiken över mer kontext kring "Usb-portarna fick för mycket ström". Är det en bios varning vid boot eller något annat?

