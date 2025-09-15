Webbapp, problem med skicka e-post

jope84
Hej, håller på och utvecklar en webbapp för lageruttag.
Den skapar en pdf som den mailar via gmail.
Det fungerar att skicka till min privata adress, men till min företags mail så kommer de inte fram.
Antar att det fastnar i någon karaktän.
Finns de något sätt att göra mailet mer trovärdigt så det inte fastnar?
För detta privat men är tänkt att vi skall använda det i jobbet.
Tänkte ta de här innan jag pratar med it.
Skapa ett konto på SMTP2Go och testa skicka med deras SMTP-server. Se till så att domän, SPF och DKIM är verifierade och korrekt innan du försöker skicka via SMTP2Go.
