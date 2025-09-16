Någon med 3d skrivare till hands?

Behöver delar för att laga mitt headset. Behöver både höger och vänster sida samt två stycken clamp (en till varje sida.) Är inte 3d-skrivare-kunnig. Delarna finns här: https://www.printables.com/model/1007379-roccat-elo-headband-...

Kan hämta omkring Jönköping eller stå för frakt.

Kom gärna med förslag om hur man kan skriva ut delarna eller få tag på skruv och bult som behövs till reparationen. Jag har limmat, tejpat och buntbanderat dessa med viss framgång. Med dessa delar hoppas jag hörlurarna kommer hålla ihop sig ordentligt.

