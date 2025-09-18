Sonos beam gen 2 eller arc ultra, eller någon annan bra soundbar

Då ligger det till så här, har köpt en lägenhet och måste göra mig av med mina fina klipsch högtalare med horndiskant

Dom är varken estiskt tilltalande eller en framgång hos tjejer eller hos grannarna. Så tänkte köpa enbart en soundbar, ingen baslåda eller något till. Och kommit fram till att Sonos beam gen 2 och Arc ultra kanske vore något för mig.

En på jobbet förklarade att det är mellan bra bas (Sonos beam gen 2) eller bra soundsstage/tydligt tal (Arc ultra). Många säger att med en Arc ultra så måste man ha basen till och det känns lite dyrt, min max budget är 10 000 kr och vardagsrummet är typ 25-30 kvm.

Vilken soundbar skulle ni renommera att köra utan sub?

Tänkte köra dolby atmos, är det en nvidia shield pro man ska ha då också? Kollar rätt mycket på alla streaming appar, netflix, disney plus, max hbo och prime video. Kör en del kodi med filmer och serier också och har en ps5 jag tänkte kolla blu ray filmer med, blu ray 4k ultra hd och vanliga blu rays.