Mobila processorer Intel Celeron, Pentium, C2D Socket 478 / M / P + AMD Turion 64 X2

Fortsätter rensa och skänker följande äldre mobila processorer. Orkar inte bestämma tid för att träffas för enstaka grejer så vi kör frakt på allt. Paxa bara det du tror att du behöver, så alla får chans att få hem nånting.

Inget är funktionstestat och det är hög risk att vissa av dessa har böjda pins då de åkt runt i en låda i säkert 15 år, så frimärket ni betalar får ni räkna som risk. Endast svar här, inga PM!

Kolla gärna bilden vilka som gäller, behöver ni mer info så skriv gärna.

Jag upprepar vänligen men bestämt, inga PM tack!

Läs hela annonsen här