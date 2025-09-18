Forum Spel Actionspel och shooters Battlefield Tråd

Måste jag uppdatera för BF6?

Måste jag uppdatera för BF6?

Hej! Inte lirat dator på länge men blir sugen på att köpa BF6 när det kommer men osäker om min dator pallar det. Vad tror ni? Har dessa specs
GPU: 1080ti
CPU: Amd Ryzen 7 5800x
Ram: 32gb 3200 mhz

Kolla systemkraven för spelet.

Troligen är de väl i lägta laget iaf på gpu så du får nog kanske räkna med ganska låga inställningar.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
Vilken upplösning spelar du i?

Ryzen 7 5700X3D | Gigabyte B550 Gaming X V2 | 32 GB HyperX Beast 3600 MT/s | Asrock RX 9070 | 1 TB Kingston Fury Renegade | 2 TB Samsung 860 EVO | EVGA G2 750W | FD Define R5 Ti | 2 x 27" MSI MAG274QRF-QD

Kör du i 1080p så borde allt fungera alldeles utmärkt, med hyfsat bra grafikinställningar. Kunde själv maxa betan på ett ännu äldre Titan X kort, i 1600x1200.

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

