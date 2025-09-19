Uppgradering AM4 -> AM5

thesurman
Medlem
●
Tjena,
Vad tycker ni om den här setupen, kmr det lira bra ihop?
Jag kör en 2080 Super som jag planerar att ha kvar ett litet tag till.
Målet är att fortsätta köra på 1080p på hög nivå, duger då allt?
Tacksam för svar
Vad har du i dagsläget?
Ryzen 7 3900x
ASUS 2080 Super 8gb
be quiet! Pure Rock 2 CPU kylare
ASUS ROG Strix B550-F Gaming
Samsung 970 EVO Plus 1TB
Corsair RM750X 750W v2
Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX
