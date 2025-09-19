Datorbygge köpråd ca. 23k

Tänkte låta Inet bygga min dator som ska kunna spela på 4k. Med spel t.ex. Cyberpunk 2077 med Ray Tracing och även använda datorn som videoredigering, 3d rendering. Senare tänkte jag spela i VR på datorn som minst 1080p.

Budget för datorn är ca. 23k.

Ska vara framtids säker i många år så att man kan uppgradera datorn. Denna bygge kommer inte ha någon grafikkort för tillfälligt. För att tänkte köpa Nvidia 5080 Super när den släpps. Vilken tillverkare är bra att köpa grafikkort? Är det Asus, MSI eller någon annan?

Tänkte använda Ubuntu -Linux som OS. Kommer dem komponenterna att fungerar i Ubuntu utan problem?

t.ex. WiFi och ljud.

Är Phanteks XT Pro Ultra bra chassi? Tänkte köpa en bräda med hjul som datorn kan stå på utan att skada själva datorn eller brädan. Länkar till två olika brädor med hjul.

Bräda 1

Bräda 2

Vilka av dem två brädorna är bra för denna datorbygge?

Är det en bra lista för denna datorbygge?