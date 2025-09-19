Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Intel Tråd

Minnen bara går sönder?

Minnen bara går sönder?

Är från min andra tråd där min dator strulade som jag till slut fick igång.

Köpte 2 nya DDR3 minnen. Och ena uttaget i moderkortet funka ej. så tog dom andra uttagen.
Datorn funkade nu i 3 timmar.
Helt plötsligt blåskärm, nu funkar inte det ena nya minnet jag köpte helt plötsligt ?! Kan minnet bara gå sönder så, kortsluter moderkortet det?

Summering:

Båda minnena helt nya
Funkade felfritt i 3 timmar med ett spel igång
Crashade i idle i windows (blåskärm) efter idle i 25min utan några program igång. (efter spelat i 3 tim)
Nu funkar bara 1 av dom 2 minnena jag köpte.
Ena minnet funkar inte alls i någon slot, och det andra minnet funkar.
Det "trasiga" minnet gör att datorn ej startar, tar jag ut den funkar det, och provar jag det "bra" minnet så funkar den i slot där den "dåliga" ej funka. Så fattar noll nu

Låter som du får för mycket ström på minnena om de nu dör

Skrivet av Swedishchef_90:

Låter som du får för mycket ström på minnena om de nu dör

Jaså?
Hur gör man åt detta då? Är det något fel i bios?
DRAM voltage står 1.529V just nu på AUTO i bios.

Hade dock OC tuning igång innan samt XMP igång

Skrivet av tbagger:

Helt plötsligt blåskärm, nu funkar inte det ena nya minnet jag köpte helt plötsligt ?! Kan minnet bara gå sönder så, kortsluter moderkortet det?

ja

Skrivet av tbagger:

Jaså?
Hur gör man åt detta då? Är det något fel i bios?
DRAM voltage står 1.529V just nu på AUTO i bios.

Hade dock OC tuning igång innan samt XMP igång

Kolla dina minnen vilken volt de klarar 🙂 annars kan moderkortet också kortsluta

Patriot Viper 3 DDR3 RAM 16GB heter minnena.

Fattar inte riktigt men står något om 1.5V?
Så vad borde jag sätta i bios då? Trodde alltid att den kände av automatiskt hur mycket Volt ska pungas ut till den

Skrivet av tbagger:

Patriot Viper 3 DDR3 RAM 16GB heter minnena.

Fattar inte riktigt men står något om 1.5V?
Så vad borde jag sätta i bios då? Trodde alltid att den kände av automatiskt hur mycket Volt ska pungas ut till den

Ja, om du bara kör XMP och inte använder några andra överklockningsfunktioner för minnena så ställs spänningen in automatiskt. Och 1.529V som du får är ju nära nog, så så långt verkar det fungera. Men vad moderkortet mäter och vad minnena faktiskt får är inte nödvändigtvis samma om något är trasigt.

Men om det bara är ett minne som gått sönder så är det nog mer sannolikt att minnet helt enkelt var dåligt, det är sånt som händer och helt enkelt bara otur. Det känns som ett ganska solklart reklamationsärende.

Skrivet av perost:

Ja, om du bara kör XMP och inte använder några andra överklockningsfunktioner för minnena så ställs spänningen in automatiskt. Och 1.529V som du får är ju nära nog, så så långt verkar det fungera. Men vad moderkortet mäter och vad minnena faktiskt får är inte nödvändigtvis samma om något är trasigt.

Men om det bara är ett minne som gått sönder så är det nog mer sannolikt att minnet helt enkelt var dåligt, det är sånt som händer och helt enkelt bara otur. Det känns som ett ganska solklart reklamationsärende.

Hmm okej. Skumt.
Tror du det? För det var samma innan med med mina 2 gamla minnen. Ena minnet funka ej men andra gjorde.
Så tryckte in det gamla minnet som funka med mitt nya nu och båda dom två fungerar. Olika märken men samma mHz osv.

Inte lite konstigt sammanträffande?
För att få lite inblick så har datorn varit i garderoben i 8 års tid och starta den häromdagen efter att ha blåst ur den osv. (Men ena minnet funka ej då av dom som satt i) så tja svårt och säga.

Dock jävligt irriterande då det är fredag och skiten är beställt från amazon och DDR3 är ju så jävla gammalt att inga butiker har, haha

