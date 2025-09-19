Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Är Postnord bättre på landsbygden än i städer?

Är Postnord bättre på landsbygden än i städer?

Jag läser väldigt ofta om hur värdelösa Postnord är, särskilt gällande hantering och leverans av paket. Och jag känner inte alls igen det utifrån min egen erfarenhet.

Jag har funderat då och då om det kan bero på att jag bor ute på landsbygden. Närmare bestämt i Västerbottens inland. Jag har sannolikt beställt runt 100 paket de senaste 10 åren som hanterats av Postnord och jag kan inte minnas att det ska ha strulat nån gång, förutom kanske en dags försening vid hemleverans. Men jag har aldrig fått nåt paket borttappat och jag har aldrig behövt reklamera nånting.

Är det ren slump eller är Postnord ute på landsbygden generellt bättre än Postnord inne i städer?

Jag tänker mindre stress, färre paket, färre hemleveranser osv.

För mig fungerar PostNord alldeles utmärkt och finns PostNord som val väljer jag PostNord alla dagar i veckan. Bor i Stockholm

Jag bor också på landsbygd och har personligen aldrig haft problem med PostNord.

Jag bor på landet och har aldrig någonsin haft problem med leverans från PostNord. En gång blev ett paket försenat med en dag.

Skulle Postnord fortfarande vara ett problem för gemene man? Det var väl många år sedan de hade generella problem. Själv har jag inte drabbats än och får 5-10 leveranser i månaden. Bor i kranskommun utanför Stockholm.

Jag bor i Stockholm och PostNord fungerar klanderfritt. UPS däremot… 🤮

Jag bor på Västerbottens kust och har bara problem med postnord när det gäller hemleveranser. Endast en gång har det levererats annars blir det sms i form av "Vi har försökt att leverera, du var inte hemma. Stick iväg till ombud och hämta imorgon.".

Annars har jag inte haft problem med dem. Har dock vänner som har haft otroligt dåliga erfarenheter.

