Luft/Luftvärmepump installation tips och förslag

Vi ska installera luft/luft värmepump i Klippan (Skåne). Någon som kan rekommendera ett företag som installerar i området?

Vet att Folksam har testat olika värmepumpar (https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-a...) men man behöver ju en installatör också.

Jula säljer egna luft/luftvärmepumpar (https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilati...) som installeras med Inselo. Något att rekommendera?