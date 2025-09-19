Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!
Luft/Luftvärmepump installation tips och förslag
giplet
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
danwi
Medlem ★
●
Vi ska installera luft/luft värmepump i Klippan (Skåne). Någon som kan rekommendera ett företag som installerar i området?
Vet att Folksam har testat olika värmepumpar (https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-a...) men man behöver ju en installatör också.
Jula säljer egna luft/luftvärmepumpar (https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilati...) som installeras med Inselo. Något att rekommendera?
Bor också i Skåne. Jag använde JS när jag installerade värmepump, och de gjorde ett bra och snyggt jobb, men lite dyra kanske.
Jag har bra erfarenhet av Daikin, Panasonic och IVT värmepumpar. Sedan hade jag tagit en modell större än den som installatören rekommenderar. Effektiviteten på en luft-luft pump är som bäst runt några plusgrader. Väljer du en större modell så kan du värma med bara pumpen under hela säsongen i Skåne.
Använd gilla för att markera nyttiga inlägg!
Bor också i Skåne. Jag använde JS när jag installerade värmepump, och de gjorde ett bra och snyggt jobb, men lite dyra kanske.
Jag har bra erfarenhet av Daikin, Panasonic och IVT värmepumpar. Sedan hade jag tagit en modell större än den som installatören rekommenderar. Effektiviteten på en luft-luft pump är som bäst runt några plusgrader. Väljer du en större modell så kan du värma med bara pumpen under hela säsongen i Skåne.
Tack för tips. Kontaktat Klimatservice Skåne, Sydpumpen och JS Energi.
Oavsett var du bor, kika på COP-värdet vid -15 eller kallare. Ibland skriver de olika värmeeffekter vid kalla temperaturer, men du vill ffa ha en pump som ger mer värmeeffekt ut än du stoppar in när det väl kommer en köldknäpp. Rätt många tillverkare specificerar inte detta, men när jag kikade (och köpte) på pump för ett par år sedan vill jag minnas att bland annat Fuji och Mitshubishi tydligt specade detta. Valde Fuji själv, men det var mest pga att den tillfälligt var lite billigare.
Har å andra sidan haft kollegor som svurit över just Jula-pumpar, att de i praktiken är prydnader när temperaturen närmar sig nollan…
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.