5600x, win 11

Förinstallerat Windows 11 Pro samt drivrutiner installerade och bios är uppdaterad.

Windows nyckel skickas per mail efter köp.

Specifikation:

Grafikkort GT 710

Antec P20C Inköpes datum: (2024/01/01)

Kingston NV3 M2 gen4 1tb Inköps datum: (2025/03/01)

Kingston Fury Beast 3600mhz 2x8gb Inköpes datum: (2025/02/22)

Zalman CNPS9X optima Inköpes datum: (2025/03/08)

Fläktar:

fram Arctic P12 3st.

bak Arctic P12 1st.

topp Arctic P12 3st.

24pin och 8pin pci cable Extensions vita.

Dessa saker har ej garanti kvar:

GT 710

Asus Prime X470 Pro

Amd Ryzen 5 5600X

EVGA Supernova G2 1000W

Datorn kan startas upp på plats.

Hämtas på plats och endast Swish.

Hjo 54436

