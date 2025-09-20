5600x, win 11

Jonas9363
Förinstallerat Windows 11 Pro samt drivrutiner installerade och bios är uppdaterad.
Windows nyckel skickas per mail efter köp.
Specifikation:
Grafikkort GT 710
Antec P20C Inköpes datum: (2024/01/01)
Kingston NV3 M2 gen4 1tb Inköps datum: (2025/03/01)
Kingston Fury Beast 3600mhz 2x8gb Inköpes datum: (2025/02/22)
Zalman CNPS9X optima Inköpes datum: (2025/03/08)
Fläktar:
fram Arctic P12 3st.
bak Arctic P12 1st.
topp Arctic P12 3st.
24pin och 8pin pci cable Extensions vita.
Dessa saker har ej garanti kvar:
GT 710
Asus Prime X470 Pro
Amd Ryzen 5 5600X
EVGA Supernova G2 1000W
Datorn kan startas upp på plats.
Hämtas på plats och endast Swish.
Hjo 54436
