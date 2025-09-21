Är det skillnad mellan olika 5090?

Sonen vill som sagt lägga sina första sparade löner på bl.a ett 5090.

Han är myndig och har fast job. Så hans pengar, hans val.

Men vill ju försöka hitta en så prisvärd 🤣 modell som det går…

Det finns ju kort för 25.800 och 37.000kr.

Är det framförallt kylning som gör prisskillnaden i pris?

Eller är det märkbar kvalitets- och prestandaskillnad?

Är exempelvis Asus Rog Astral värd 10.000kr mer än MSI Ventus OC?

Går samtliga 5090 varmt och bör undervoltas?

Lägre ljudnivå är ett stort plus.

Tack på förhand.