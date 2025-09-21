Är det skillnad mellan olika 5090?

Otori
Medlem ★
●
Sonen vill som sagt lägga sina första sparade löner på bl.a ett 5090.
Han är myndig och har fast job. Så hans pengar, hans val.
Men vill ju försöka hitta en så prisvärd 🤣 modell som det går…
Det finns ju kort för 25.800 och 37.000kr.
Är det framförallt kylning som gör prisskillnaden i pris?
Eller är det märkbar kvalitets- och prestandaskillnad?
Är exempelvis Asus Rog Astral värd 10.000kr mer än MSI Ventus OC?
Går samtliga 5090 varmt och bör undervoltas?
Lägre ljudnivå är ett stort plus.
Tack på förhand.
Det är skillnad men det är inte så stor skillnad .. Vanguard och Astral är ett steg uppåt men tuf är väl budget kungen. Alla kort mår bra av uv
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.