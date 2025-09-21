Bästa val för lansering av hemsida

Hejsan!

Jag har knåpat ihop en sida som bygger på Flask som ramverk, med simpel HTML, CSS och Javascript som frontend, i backend har jag även en liten, simpel databas i SQLite.

Jag går lite i tankarna på att eventuellt installera React i framtiden då jag laborerat lite med React + Flask, eller om jag då går över till express.js eller vad det nu än kan tänkas bli.

Jag funderar på hur man går tillväga för att faktiskt lansera det som en hemsida. Jag vill köpa en .se-domän, och gärna få tillgång till mailadresser under domänen då min backend ska kunna skicka mail till min privata mailadress. Jag behöver även ha lite valmöjligheter till min backend då jag, som ni hör, kanske kommer skifta mellan Python-ramverk och Javascript-ramverk.

Jag har kikat runt lite på bland annat Inleed, men är lite osäker på vilket paket jag behöver för att få upp min hemsida helt och hållet. Dom erbjuder domäner vilket känns relevant, men sedan undrar jag över om webhotell är vad jag behöver. (Vad innebär det begreppet?/Vad innehåller ett webhotell?) Eller är det en virtuell server jag behöver + en domän som jag kan peka mot en HTTP-server jag installerar på servern, tex Apache eller Nginx eller liknande?

Jag skulle även vilja ha tips på om Inleed är den bästa leverantören, eller om det finns andra bra? Eller är det bäst att dela upp det? Köpa domän hos en leverantör och hyra webhotell/serverplats hos en annan leverantör?

Ni hör ju, jag är öppen för alla möjliga lösningar, och framförallt att få sätta mig in i, och lära mig hur allt fungerar kring lansering av en hemsida. Så skjut allt ni har inom informationsväg till mig!

Jag har hyfsat goda kunskaper inom programmering och skapande av hemsidor lokalt men har klara brister i kunskapen när det kommer till domäner och att faktiskt hosta det man knackat fram. Så om det blir lite tekniskt krävande för att få igång grejerna så är det inget jag räds!

Hojta mer än gärna till om jag missat att dela med mig av någon information som är relevant för valet av leverantörer!

Tillägg: Just det! Jag glömde skriva att jag eventuellt kommer vilja ha möjlighet att skapa fler URLer som pekar till olika delar av hemsidan. Tänk ungefär som Google där maps.google.se tar en till maps, osv.

Exempel:

Att jag skapar en basdomän som leder till huvudsidan: huvuddomän.se.

Sedan har jag en del av hemsidan som handlar om sport, då vill jag kunna registrera sport.huvuddomän.se och samma sak för en del av hemsidan som kanske handlar om spel.

Sen hur jag löser det i Flask med dess routes vet i tusan, men det får jag se till att lära mig!